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Валерий Карпин: «Сборная Беларуси? Ничего не могу сказать по этому поводу»
21.01.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский специалист Валерий Карпин в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал
– Ничего не могу сказать по этому поводу, – сказал Карпин.
Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян
Напомним, в пятницу 20 января стало известно, что кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси
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Российский специалист Валерий Карпин в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал информацию о возможном приглашении на пост главного...
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