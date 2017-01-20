Российский специалист Валерий Карпин в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал информацию о возможном приглашении на пост главного тренера сборной Беларуси.

– Ничего не могу сказать по этому поводу, – сказал Карпин.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян сообщил о том, что представители Карпина не обращались с предложением в федерацию.

Напомним, в пятницу 20 января стало известно, что кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси являются российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин. Кроме того, по информации Tribuna.com, переговоры с АБФФ провел украинский тренер Виктор Скрипник. Также кандидатом на данную должность является Анатолий Байдачный.

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