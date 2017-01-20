Главный тренер юношеской сборной Беларуси U-17 подвел итоги матча против России (1:3) в рамках Кубка развития.

- Как оцените матч? Чего не хватило для достижения положительного результата?

– Элементарно не хватило сил. Я считаю, что результат полностью закономерен. Мы очень много сил оставили на групповом этапе: постоянно отыгрывались, тратя силы на прессинг. Сборная России создала больше голевых моментов, поэтому победа их команды закономерна.

- В последних матчах у команды не получались первые таймы. Заостряли внимание игроков на этом моменте?

– В прошлых играх что-то не получалось в первой половине встречи – акцентировали внимание ребят именно на этих ошибках, разбирали их. Я не скажу, что у нас были полностью провальные первые таймы – просто не получались определенные эпизоды игры, которые приводили к негативным последствиям.

- Россияне с самого старта включили мощный прессинг. Готовы ли были ребята к этому?

– Будем анализировать игру. На мой взгляд, особой пользы от того, что они поднимались так высоко нет. По большому счету ничего гости от этого не выжали. Да, не дали нам возможность что-то создать, но с другой стороны потеряли пространство за собой и в принципе за счет этого и получили гол, – сказал Альшевский.

Кубок развития (U-17). Матч за 1-3-е места. Беларусь проиграла России