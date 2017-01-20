Главный тренер сборной Беларуси U-18 Роман Киренкин прокомментировал поражение от сверстников из Азербайджана (1:2, пен) в рамках заключительного матча на турнире памяти Гранаткина.

– Обидно проигрывать, пропустив гол за минуту до конца добавленного времени из-за потери концентрации. Что касается серии пенальти, то до этого мы один раз выиграли, теперь проиграли, так что все справедливо. По матчу: ребята полностью выполнили установку на игру, сделали все, что мы от них требовали, что объясняли, показывали, наигрывали на тренировке. У Азербайджана очень приличная сборная, думаю, что она многим понравилась на турнире. При подготовке мы обратили внимание, что они владеют мячом 70 процентов времени, причем стараются делать это на чужой половине поля, в три раза превосходят соперников по ударам. Всех переиграли, чуть ли не по 30 раз за матч били! Сегодня, если верить тому, что записали мои помощники, у нас шансов было больше. Значит, мы играли правильно. Ребятам спасибо за самоотдачу и выполнение требований. Будем двигаться дальше, проводить отборочные и товарищеские матчи.

– Сборные Азербайджана и Беларуси пятый год подряд встречаются в заключительном матче Мемориала Гранаткина, то есть разыгрывают между собой какое-то место. Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень футбола, по крайней мере, юношеского, в ваших странах примерно одинаковый?

– На мой взгляд, в первую очередь стоит говорить о разных стилях. Футболисты из южных стран очень хорошо обращаются с мячом, техничные, умные, быстрые. С играющими командами встречаться всегда приятно. Мы тоже стараемся быть такой командой. Уровень же более объективно было бы оценивать в разгар сезона, в то время сейчас многие приехали прямо из отпуска и к концу турнира накопили усталость. Сыграли, получили информацию, сделали выводы, двигаемся дальше.

– Насколько вас устраивают сроки проведения Мемориала Гранаткина?

– Сроки нормальные, Питер – отличный город, красивый. Особенно в новогодние праздники, когда все светится. В сборную России, насколько я знаю, даже сейчас не отпустили многих игроков, что уж говорить про февраль или март. Если ставить задачу обязательно выиграть Мемориал Гранаткина, то надо собираться недели за три до начала и готовиться. Наша же цель – получить информацию о футболистах, посмотреть, кто прибавил или сбавил за год. Товарищеские игры не дают полной картины, в них нет такого давления. Здесь же идет турнир, борьба за места – характер и качества игроков проявляются более ярко, – сказал Киренкин.

Сборная Беларуси заняла 10 место на турнире.