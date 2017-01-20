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Кубок Федерации. Беларусь – Нидерланды. Матч пройдет на главной площадке «Чижовка-Арены»

21.01.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стартовала продажа билетов на матч первого круга мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Нидерланды.

Встреча пройдет 11-12 февраля на 9-тысячной «Чижовка-Арене».

Стоимость билетов составляет 10-15 рублей.

Кубок Федерации. Беларусь – Нидерланды. Матч пройдет на главной площадке «Чижовка-Арены»

 
 
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Стартовала продажа билетов на матч первого круга мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Нидерланды.

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