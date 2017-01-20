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Мельдоний и белорусские гребцы: французы прекратили расследование

21.01.2017 14:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Французское антидопинговое агентство (ФАДА) объявило о прекращении расследования в отношении четырех из пяти белорусских гребцов, ранее подозреваемых в применении допинга, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Мельдоний и белорусские гребцы: французы прекратили расследование
© Sputnik Алексей Филиппов
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Весной во время подготовки в Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревается руководством Международной федерации гребли (ICF) в применении запрещенных препаратов (в частности, мельдония), из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в Играх.

"Решением от 7 декабря 2016 года Французское антидопинговое агентство приняло решение о прекращении расследования в отношении четырех белорусских гребцов, инициированном после заявления ВАДА от 30 июня 2016 года о наличии запрещенного вещества мельдоний в допинг-пробах мужской команды по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК Беларуси", — рассказали в НОК.

Собеседники агентства пояснили, что ФАДА не имеет претензий к Александру и Андрею Богдановичам, Дмитрию Хильченко и Александру Лепешко. "Таким образом, на настоящий момент ФАДА продолжает расследование только в отношении Максима Петрова", — добавили собеседники агентства.

Как заявил генеральный секретарь НОК Анатолий Котов, все аргументы белорусской стороны о том, что у ICF не было оснований наказывать белорусов, нашли официальное подтверждение.

Котов также подчеркнул, что белорусская сторона в скором времени отправит соответствующие документы, полученные от ФАДА, в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

К слову, 27 января CAS опубликует решение по поводу иска к ICF, где белорусский НОК оспаривает отстранение мужской команды байдарочников и каноистов от Олимпиады.

 
Теги: Минск
 
 
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На будущей неделе CAS должен вынести вердикт по "делу гребцов", прекращение расследования ФАДА значительно повышает шансы белорусской стороны на победу.

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