﻿ Матч звезд КХЛ. Восток победил Запад в мастер-шоу со счетом 5:2. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Матч звезд КХЛ. Восток победил Запад в мастер-шоу со счетом 5:2

21.01.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Команда Востока одержала победу со счетом 5:2 в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

Представители Восточной конференции выиграли индивидуальный конкурс на скорость, «хоккейный биатлон», конкурс буллитов, комбинированную эстафету и эстафету на скорость.

Команда Западной конференции победила в конкурсе на силу броска и конкурсе «мощная атака – надежная оборона».

Матч звезд КХЛ. Лисин выиграл конкурс на скорость и побил рекорд

Матч звезд КХЛ. Ожиганов выиграл конкурс на силу броска – 159,47 км/ч

Матч звезд КХЛ. Ткачев выиграл конкурс буллитов, взяв краги у Капризова

Матч звезд КХЛ. Францоуз стал пить воду во время атаки, пародируя Гаврилова

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Востока одержала победу со счетом 5:2 в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Марио Балотелли: «Это нормально, что болельщики «Бастии» всю игру ухают? Расизм разрешен во Франции?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика