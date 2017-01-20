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Матч звезд КХЛ. Восток победил Запад в мастер-шоу со счетом 5:2
21.01.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Команда Востока одержала победу со счетом 5:2 в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.
Представители Восточной конференции выиграли индивидуальный конкурс на скорость, «хоккейный биатлон», конкурс буллитов, комбинированную эстафету и эстафету на скорость.
Команда Западной конференции победила в конкурсе на силу броска и конкурсе «мощная атака – надежная оборона».
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Команда Востока одержала победу со счетом 5:2 в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.
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