﻿ Марио Балотелли: «Это нормально, что болельщики «Бастии» всю игру ухают? Расизм разрешен во Франции?». 21.by
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Марио Балотелли: «Это нормально, что болельщики «Бастии» всю игру ухают? Расизм разрешен во Франции?»

21.01.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли осудил поведение фанатов «Бастии» в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).

«У меня вопрос к французам: это нормально, что болельщики «Бастии» издают обезьяньи звуки и всю игру ухают, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?

Расизм разрешен во Франции? Или только в Бастии?

Футбол – удивительный спорт, но такие люди, как фанаты «Бастии», делают его ужасным. Стыд и позор», – написал Балотелли в своем инстаграме.

 
 
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли осудил поведение фанатов «Бастии» в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).

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