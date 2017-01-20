Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли осудил поведение фанатов «Бастии» в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).

«У меня вопрос к французам: это нормально, что болельщики «Бастии» издают обезьяньи звуки и всю игру ухают, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?

Расизм разрешен во Франции? Или только в Бастии?

Футбол – удивительный спорт, но такие люди, как фанаты «Бастии», делают его ужасным. Стыд и позор», – написал Балотелли в своем инстаграме.