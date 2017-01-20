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Мазовские спорткары соответствуют требованиям для участия в ралли-рейде "Дакар-2018"
21.01.2017 15:11 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 21 января. Мазовские спорткары смогут принять участие в ралли-рейде "Дакар-2018": автомобили полностью соответствуют ужесточенным требованиям организаторов, которые вводятся со следующего года. Об этом сообщили представители компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".
С 2018 года для участников ралли-рейда "Дакар" будет действовать ужесточенный технический регламент. Согласно новым условиям, команды должны будут выставить на гонку автомобили с двигателями рабочим объемом не более 13 литров. Мазовские спорткары нового поколения этому критерию соответствуют с запасом. Белорусская команда обновляет гоночные автомобили практически ежегодно.
Белорусы традиционно выступают на ралли-рейдах тремя экипажами. Два из них имеют грузовики нового поколения с современными моторами объемом 12,5 литра, созданными чешской командой Buggyra на основе агрегатов от Caterpillar. Новые автомобили легче и проворнее предшественников. Кроме того, они оснащены кондиционером и системой круиз-контроля, чтобы ехать максимально быстро, но без риска получить штрафные минуты за превышение скорости.
Однако лучшее время среди белорусов на текущем "Дакаре" показал Александр Василевский, который управлял грузовиком предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода. "Возможно, в следующем году мы этот автомобиль и оставим — техрегламент это позволяет. Александр Василевский с ним породнился: если ничего не произойдет, то на нем же он поедет и следующий ралли-рейд. Хотя не исключено, что создадим и новый грузовик", — отметил руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.
Гораздо сложнее придется некоторым другим командам, которым предстоит представить к следующему "Дакару" грузовики с новым мотором. На переоснащение автомобилей, по оценкам руководства одной из команд, понадобится несколько миллионов евро.
Белорусские гонщики показали на ралли-рейде "Дакар-2017" лучший результат за всю историю своих выступлений. Экипаж под управлением Александра Василевского закончил марафон на шестом месте. Ралли-рейд прошел по территории сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 машины.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Мазовские спорткары смогут принять участие в ралли-рейде "Дакар-2018": автомобили полностью соответствуют ужесточенным требованиям...
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