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Президент «Оренбурга»: «Мы не контактировали с Глебом»
21.01.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг
- Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, все может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом, – сказал Столыпин.
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Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию о переговорах с белорусским полузащитником Александром Глебом и высказался о возможных трансферах.
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