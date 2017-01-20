Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию о переговорах с белорусским полузащитником Александром Глебом и высказался о возможных трансферах.

- Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, все может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом, – сказал Столыпин.

Александр Глеб: «Оренбург и клубы Турции? Пока не определился. Сообщу позже»