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Президент «Оренбурга»: «Мы не контактировали с Глебом»

21.01.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию о переговорах с белорусским полузащитником Александром Глебом и высказался о возможных трансферах.

- Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, все может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом, – сказал Столыпин.

Александр Глеб: «Оренбург и клубы Турции? Пока не определился. Сообщу позже»

 
 
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Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию о переговорах с белорусским полузащитником Александром Глебом и высказался о возможных трансферах.

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