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Восток был сильнее Запада в Мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2017

21.01.2017 15:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Сборная Востока одержала победу над командой Запада в Мастер-шое со счетом 5:2 в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщили Sputnik в пресс-служье КХЛ.

В субботе на "Уфе арене" состоялось Мастер-шоу с участием лучших хоккеистов Восточной и Западной конференций КХЛ. Программа длилась боле двух часов и состояла из семи конкурсов. Восток был лучше в состязании на скорость, в хоккейном биатлоне, в исполнении самого эффектного буллита, в комбинированной эстафете и в эстафете на скорость. У Запада победы в испытании на самый сильный бросок и в дисциплине "мощная атака — надежная оборона".

На Мастер-шоу был установлен новый рекорд: нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Энвер Лисин преодолел круг с результатом 12,450 секунды. В прошлом году лучшее время показал Брэндон Козун — 13,548. Предыдущий рекорд в 2015 году установил Войтек Вольский — 13,178.

Победителем конкурса на самый мощный бросок стал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов, показавший результат 154,73 км/ч. В конкурсе на самый эффектный буллит выиграл игрок "Ак Барса" Владимир Ткачев, который реализовал свой бросок, предварительно провернувшись несколько раз вокруг своей оси.

Звездный уик-энд КХЛ продолжится в Уфе в воскресенье матч звезд, начало в 13:30 (по минскому времени).

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты соревновались в семи дисциплинах; за Западом остались самый сильный бросок и "мощная атака — надежная оборона".

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