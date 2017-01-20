МИНСК, 21 янв — Sputnik. Немецкая биатлонистка Хорхлер выиграла гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.

В субботу программу соревнований шестого этапа КМ открыл женский масс-старт (12,5 км с четырьмя огневыми рубежами). Первой к финишу пришла представительница Германии Надин Хорхлер — 36 минут 11,5 секунды (0 промахов). Второй стала ее соотечественница Лаура Дальмайер (+3,1 секунды; 3 промаха). Третье место у чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой (+8; 2).

Беларусь представляла Надежда Скардино, финишировавшая с 23-им результатом (+1 минута 32,2 секунды; 1). Россиянка Татьяна Акимова стала 16-й (+46,3; 3).

Позже на старт выйдут мужчины, они будут соревноваться в эстафете.