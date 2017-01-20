﻿ Нападающий «Крумкачоў» Одеоибо: «Кузьменок сказал мне: «Закрой рот, черная обезьяна». 21.by
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Нападающий «Крумкачоў» Одеоибо: «Кузьменок сказал мне: «Закрой рот, черная обезьяна»

21.01.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Крумкачоў» Самуэль Одеоибо прокомментировал свое удаление в товарищеском матче против минского «Динамо» (1:0).

«Кузьменок мне сказал: «Закрой рот, черная обезьяна». Один раз сказал, два сказал, три сказал… Но это же просто игра, мы боремся за мяч, а он начинает: «черная обезьяна».

Я знаю, что я подвел команду. И я извиняюсь перед всей командой и тренерами. Больше такого не будет. Я знаю, что это неправильно, но это просто эмоции», – сказал Одеоибо.

 
 
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Нападающий «Крумкачоў» Самуэль Одеоибо прокомментировал свое удаление в товарищеском матче против минского «Динамо» (1:0).

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