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Нападающий «Крумкачоў» Одеоибо: «Кузьменок сказал мне: «Закрой рот, черная обезьяна»
21.01.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Крумкачоў» Самуэль Одеоибо прокомментировал свое удаление в товарищеском матче против минского «Динамо» (1:0).
«Кузьменок мне сказал: «Закрой рот, черная обезьяна». Один раз сказал, два сказал, три сказал… Но это же просто игра, мы боремся за мяч, а он начинает: «черная обезьяна».
Я знаю, что я подвел команду. И я извиняюсь перед всей командой и тренерами. Больше такого не будет. Я знаю, что это неправильно, но это просто эмоции», – сказал Одеоибо.
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Нападающий «Крумкачоў» Самуэль Одеоибо прокомментировал свое удаление в товарищеском матче против минского «Динамо» (1:0).
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