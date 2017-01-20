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Скардино заняла 23-е место в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в Италии
21.01.2017 16:44 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 21 января. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 23-е место в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Дистанцию 12,5 км спортсменка преодолела за 37 минут 43,7 секунды с одним штрафным кругом (1+0+0+0).
В тройке лучших — немки Надине Хорхлер (36.11,5; без промахов) и Лаура Дальмайер (+3,1; 1+0+0+2), а также чешка Габриэла Коукалова (+8,0; 1+1+0+0).
В общем зачете КМ впереди Дальмайер (669 очков), Коукалова 9652) и финка Кайса Мякяряйнен (637). Скардино на 21-м месте (236).
Сегодня в Антхольце состоится также мужская эстафета 4 по 7,5 км. За белорусскую сборную выступят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Владимир Чепелин.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 23-е место в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Дистанцию...
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