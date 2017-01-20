УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.

По его данным, средний возраст футболистов высшей лиги чемпионата Беларуси в 2016 году составил 26,4 года.

Это один из самых больших показателей в Европе. Белорусская высшая лига делит с первенством Казахстана пятое место в рейтинге самых возрастных национальных чемпионатов в Европе. Лидерами по этому показателю стали чемпионаты России и Турции (по 27,1 лет).





С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в материале Tribuna.com.

Прибыльные клубы, непатриотичные болельщики. Белорусский футбол глазами УЕФА