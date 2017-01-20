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Белорусская высшая лига входит в топ-6 самых возрастных национальных чемпионатов Европы
21.01.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.
По его данным, средний возраст футболистов высшей лиги чемпионата Беларуси в 2016 году составил 26,4 года.
Это один из самых больших показателей в Европе. Белорусская высшая лига делит с первенством Казахстана пятое место в рейтинге самых возрастных национальных чемпионатов в Европе. Лидерами по этому показателю стали чемпионаты России и Турции (по 27,1 лет).
С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в материале Tribuna.com.
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УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.
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