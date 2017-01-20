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АПОЭЛ интересуется Маевским
21.01.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», белорусский полузащитник Иван Маевский попал в сферу интересов кипрского АПОЭЛа.
Напомним, Маевский является свободным агентом после расторжения контракта с «Анжи».
В составе же кипрского клуба до недавнего времени выступал Ренан Брессан.
Ранее сообщалось об интересе к Маевскому со стороны «Оренбурга».
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По сведениям «Прессбола», белорусский полузащитник Иван Маевский попал в сферу интересов кипрского АПОЭЛа.
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