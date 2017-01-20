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Скардино о масс-старте в Антхольце: добежала и хорошо
21.01.2017 18:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
АНТХОЛЬЦ, 21 янв — Sputnik, Руслан Васильев. Гонка с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце была тяжелой из-за "пика акклиматизации", заявила белорусская биатлонистка Надежда Скардино.
© Sputnik Алексей Филиппов
В состоявшемся в субботу Антхольце женском масс-старте Скардино финишировала 23-й, промахнувшись лишь раз на четырех огневых рубежах. Не точным оказался ее пятый выстрел на первой "лежке".
"Гонка далась тяжело. Причем с самого первого круга. Учитывая, что на "пятнашке" чувствовала себя хорошо, у меня одно объяснение случившегося: пик акклиматизации. Даже мелькнула мысль сойти, но удалось справиться с этой психологической слабостью, и завершить соревнование", — рассказала Скардино.
По словам биатлонистки, в таком состоянии ей пришлось делать упор на стрельбу. "Причина промаха на первой "лежке" — не сделала поправку. Вся группа ушла вверх, и один выстрел оказался совсем неточным. Но, гонка на гонку не приходится", — продолжила она.
Скардино выразила мнение, что в воскресенье в эстафетной гонке сможет побороться за высокие места. "Обычно у меня проблемы с акклиматизацией в Антхольце длятся один день, а, значит, в эстафете должно, как говорится, "отпустить". Такие гонки, как сегодня у меня случались здесь и раньше. Поэтому никакого эмоционального потрясения не пережила, в отличие от физического фактора", — добавила собеседница Sputnik.
© Sputnik/ Денис Костюченко
Скардино верит, что в воскресенье ей удастся побороться за высокие места в составе сборной в эстафетной гонке
"Из позитива отмечу обе "стойки". Говорят, что все попадания центральные, уверенные. Учитывая, как было нелегко справиться с гонкой — это, пусть локальное, но достижение. Например, перед последним огневым рубежом пришлось терпеть, сжимая зубы. Так, что вывод таков: добежала — и хорошо", — сказала биатлонистка.
Она заметила, что стреляет он по-прежнему недостаточно быстро. "Но в той же индивидуальной гонке рисковать не имело смысла. Сегодня же возможности для риска отсутствовали", — сказала спортсменка.
Победу в масс-старте праздновала немка Надин Хохлер, второй стала также представительница Германии Лаура Дальмайер, третье место у чешки Габриэлы Коукаловой.
Напомним, 6-19 февраля в Хохфильцене (Австрия) пройдет Чемпионат мира.
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