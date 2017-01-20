УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.

Согласно его данным, в 2015 году суммарный фонд оплаты труда 14 участников высшей лиги составил 30 миллионов евро. Таким образом, затраты на оплату труда сотрудников каждого клуба в среднем составили 2,14 млн евро. По этому показателю Беларусь заняла 27 место в Европе.

Отметим, что за год этот показатель вырос на 31 процент. Таким образом, Беларусь заняла шестое место среди стран Европы по темпам роста зарплат футболистов. Выше этот показатель только в Македонии (126%), Гибралтаре (80%), Эстонии (72%), Казахстане (40%) и на Мальте (39%).

Отметим, что в термин «оплата труда» УЕФА включает все расходы (в том числе оплачиваемые клубами социальные налоги) на всех сотрудников клуба (технический и административный персонал, игроки).

С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в материале Tribuna.com.

Прибыльные клубы, непатриотичные болельщики. Белорусский футбол глазами УЕФА