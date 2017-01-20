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Немецкие биатлонисты выиграли эстафету в Антхольце

21.01.2017 18:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Немецкие биатлонисты Эрик Лессер, Бенедикт Доль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп выиграли эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает Sputnik.

Немецкие биатлонисты выиграли эстафету в Антхольце
© Sputnik/ Денис Костюченко
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В субботу мужской эстафетой (4х7,5) завершился очередной соревновательный день шестого этапа КМ. Первыми дистанцию преодолели представители Германии — 1 час 13 минут 57,2 секунды. Вторыми стали стреляющие лыжники из Норвегии Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен (+0,1 секунды). К слову, победителя определил фотофиниш. Третьими на пьедестал поднялись россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков (+33,6 секунды).

Белорусские биатлонисты Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Владимир Чепелин в итогом протоколе расположились на 17-м месте (+4 минуты 27,8 секунды).

В воскресенье состоятся две последние гонки нынешнего этапа: женщины побегут эстафету, мужчины — масс-старт. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы значительно отстали от лидеров, совершив 13 промахов и уйдя на один штрафной круг.

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