МИНСК, 21 янв — Sputnik. Немецкие биатлонисты Эрик Лессер, Бенедикт Доль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп выиграли эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает Sputnik.

В субботу мужской эстафетой (4х7,5) завершился очередной соревновательный день шестого этапа КМ. Первыми дистанцию преодолели представители Германии — 1 час 13 минут 57,2 секунды. Вторыми стали стреляющие лыжники из Норвегии Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен (+0,1 секунды). К слову, победителя определил фотофиниш. Третьими на пьедестал поднялись россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков (+33,6 секунды).

Белорусские биатлонисты Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Владимир Чепелин в итогом протоколе расположились на 17-м месте (+4 минуты 27,8 секунды).

В воскресенье состоятся две последние гонки нынешнего этапа: женщины побегут эстафету, мужчины — масс-старт.