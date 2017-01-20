Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал слова представителя тренера Виктора Скрипника Леона Оганьяна о деталях переговоров с федерацией по поводу возможной работы украинского тренера в сборной Беларуси.

– Помойка притягивает к себе помои: какой сайт, такой и посредник. Этот человек никогда не получал полномочий от Скрипника, никогда не представлял его интересы и представлять не может. Большая часть написанного в этом интервью – откровенная неправда. Человек абсолютно не владеет информацией по поводу наших переговоров со Скрипником.

Ради чего давать такое интервью? Потому что я его послал туда, куда он должен идти. Леон Оганьян действительно мне звонил, это было в декабре. Однако Скрипник об этом не знал. О том, что Оганьян не имеет полномочий, мы узнали неделю назад, когда он перезвонил и спросил – что вы решили? Мы ответили, что переговоры идут без его участия. А сам Скрипник был очень удивлен, что кто-то посчитал, что имеет право представлять интересы. Их представляет только сам тренер.

Оганьяна и Скрипника связывает лишь то, что первый рекомендовал второму игрока из закавказского региона, когда Виктор работал в «Вердере». Это был их единственный рабочий контакт. Вся остальная информация, которую приводит этот якобы посредник — еще большой вопрос, есть ли у него вообще лицензия на агентскую деятельность — видимо, часть какой-то аферы.

– Переговоры БФФ со Скрипником продолжаются?

– Да.

– Вчера в список тех, кого прочат на пост главного тренера сборной, добавилось еще несколько фамилий – Писарев, Бородюк…

– Еще раз повторю слова Сергея Николаевича Румаса: пока идет процесс переговоров, мы ничего не комментируем, не рассказываем, с кем встречаемся. Сейчас отреагировали лишь потому, что появилась эта информация, причем вместе с какими-то обвинениями. Так вот, мы с агентами и посредниками работаем — мы с проходимцами не работаем. Можете так и написать: на вопрос, кто это, я отвечаю— просто проходимец.

– Сергей Румас говорил, что переговоры со всеми кандидатами будут завершены к концу января. Можете ли спрогнозировать, когда тренер сборной станет известен?

– Это может произойти только на заседании исполкома.

– Это официально, а с когда наступит определенность с кандидатом?

– Точно не до конца января. Со всеми, с кем мы вели переговоры, произошли только первые встречи, знакомство. В каждом случае обе стороны брали паузу, чтобы обдумать полученную информацию. Мы обменивались мнениями о том, как должна быть выстроена работа, что она должна представлять собой со стороны главного тренера, как должен формироваться штаб команды. И с каждым из кандидатов обязательно предстоит следующий разговор, – сказал Сафарьян.

Представитель Скрипника: «В Беларуси или других странах СНГ в федерациях работают люди, которые не понимают, как нужно развивать футбол»