Представитель украинского тренера Виктора Скрипника Леон Оганьян в интервью Tribuna.com рассказал о переговорах с АБФФ, а также поделился мнением о том, сколько стоят услуги тренера.

– Перед новым тренером федерацией поставлена задача вывести сборную на чемпионат Европы-2020. Скрипник сможет это сделать?

– Мы об этом даже не говорили, потому что не о чем разговаривать. Вашей сборной нужен сильный специалист, который реально понимает в футболе и для которого кумовство, личные амбиции и интересы на заднем плане. Я никого ни в чем не упрекаю. Просто говорю, что нужно, чтобы добиться успеха.

Самый первый критерий – тренер, способный правильно выстроить игру и готовить молодежь. Это целая система, которая должна работать, как швейцарские часы. В футболе все взаимосвязано и взаимозависимо. Надо развивать детский футбол по примеру той же Бельгии, которая за 10 лет доросла до лидирующих позиций в рейтинге ФИФА. Просто люди решили поставленную перед ними задачу. А в Беларуси или других странах СНГ в федерациях работают люди, которые не понимают, как нужно развивать футбол. Ну, и как тогда можно решать задачи? Я никого не упрекаю, но нужно об этом задумываться.

Дал бы совет АБФФ: надо немного изменить подход к делу. Не пытаться громким именем решить задачи, а менять всю систему в комплексе. Нужно кардинально менять подход к развитию футбола.

– По некоторым данным, зарплата Александра Хацкевича в сборной была 20 тысяч евро в месяц, но федерация хотела ее снизить . Насколько такие условия приемлемы для Скрипника?

– Чтобы уговорить Виктора возглавить сборную, федерации помимо принятия его концепции придется прилично раскошелиться.

– Надо будет платить больше, чем Хацкевичу?

– Думаю, из моих слов понятно, что больше, – сказал Оганьян.

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