МИНСК, 21 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о желании вернуться на корт уже будущим летом на открытый чемпионат США (US Open), сообщает портал championat.com .



© AFP/ PASCAL GUYOT Азаренко раздает памперсы своего сына Лео

Ранее первая ракетка Беларуси, которая в декабре родила сына Лео, заявляла, что планирует вернуться в большой спорт в 2018 году. По ее словам, выход на корт состоится на турнире в австралийском Брисбене .

"Я хотела бы вернуться летом. Надеюсь, что буду готова к выступлению на US Open. Может быть, чуть раньше. При этом я хочу быть уверена, что готова вернуться — как физически, так и психологически. Надеюсь, я успею к концу лета", — сказала Азаренко.

Она добавила, что ей уже скорее хочется взять в руки в ракетку и выйти на корт. 27-летняя теннисистка отметила, что смирилась с тем, что не играет. "Но хочу вернуться как можно скорее. Я действительно большой фанат тенниса, так что пока с удовольствием смотрю матчи, но хочу играть", — сказала спортсменка.

"Честно говоря, никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остается. Играть в теннис куда проще", — продолжила теннисистка.

Она рассказала, что сейчас испытывает новые эмоции и очень счастлива. "У меня все хорошо. Мой малыш растет, он хорошо спит, и все замечательно", — заключила она.

US Open стартует 28 августа.