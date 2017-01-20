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«Динамо» Минск: «Мы расцениваем слова Одеоибо как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры»
21.01.2017 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» выступило с заявлением относительно инцидента во время товарищеского матча с «Крумкачами».
Нападающий «Крумкачоў» Самуэль Одеоибо после матча, комментируя свое удаление, заявил, что защитник «Динамо» Игорь Кузьменок позволил в его адрес расистские высказывания, назвав Одеоибо «Черной обезьяной».
«После товарищеского матча «Динамо-Минск» – «Крумкачы» на официальном сайте нашего сегодняшнего соперника появилось флэш-интервью футболиста «воронов» Самюэля Одеоибо, в котором он заявил, что футболист минского «Динамо» Игорь Кузьменок позволил себе расистские высказывания в игровом эпизоде с удалением африканца на 43-й минуте встречи.
Игорь Кузьменок на протяжении своей игровой карьеры зарекомендовал себя как дисциплинированный и спокойный футболист. Он неоднократно выступал в матчах против легионеров из других стран, в том числе – на европейской арене. За это время случаев нарушения правил честной игры со стороны футболиста не было. О дисциплине футболиста говорит и его статистика: за 9 лет игровой карьеры, и 197 матчей (включая матчи молодежной сборной Беларуси) Игорь получил всего 2 красные карточки, полученные не за «неспортивное поведение.
Кроме того, по имеющейся у нас информации, случаи нарушения честной и дисциплинированной игры у Одеоибо повторялись неоднократно, в том числе и в играх за дублирующий состав своей команды.
Футбольный клуб «Динамо-Минск» отстаивает честь своего футболиста и слова игрока «Крумкачоў» расценивает как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры», – говорится в заявлении.
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«Динамо» Минск: «Мы расцениваем слова Одеоибо как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры»
Минское «Динамо» выступило с заявлением относительно инцидента во время товарищеского матча с «Крумкачами».
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