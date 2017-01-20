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Игорь Кузьменок: «Это просто провокация со стороны Одеоибо. Просто не понимаю, зачем он так сказал»

21.01.2017 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Игорь Кузьменок прокомментировал слова нападающего «Крумкачоў» Самуэля Одеоибо, который после товарищеского матча с динамовцами (1:0), комментируя свое удаление, заявил, что Кузьменок позволил в его адрес расистские высказывания, назвав Одеоибо «Черной обезьяной».

«С огромным недоумением я прочитал новость о том, что позволил себе расистские высказывания. На 42-й минуте у наших ворот назначили угловой, я стоял в паре с Самюэлем, он толкал меня, я возмутился со словами: «Ты что творишь?». После чего последовал удар по лицу, я получил рассечение. Уверенно заявляю, что ничего подобного я не говорил и считаю, что это просто провокация со стороны Одеоибо. Просто не понимаю, зачем он так сказал…» – сказал Кузменок.

Нападающий «Крумкачоў» Одеоибо: «Кузьменок сказал мне: «Закрой рот, черная обезьяна»

«Динамо» Минск: «Мы расцениваем слова Одеоибо как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Игорь Кузьменок прокомментировал слова нападающего «Крумкачоў» Самуэля Одеоибо, который после товарищеского матча с динамовцами (1:0),...

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«Динамо» Минск: «Мы расцениваем слова Одеоибо как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры»
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