Защитник минского «Динамо» Игорь Кузьменок прокомментировал слова нападающего «Крумкачоў» Самуэля Одеоибо, который после товарищеского матча с динамовцами (1:0), комментируя свое удаление, заявил, что Кузьменок позволил в его адрес расистские высказывания, назвав Одеоибо «Черной обезьяной».

«С огромным недоумением я прочитал новость о том, что позволил себе расистские высказывания. На 42-й минуте у наших ворот назначили угловой, я стоял в паре с Самюэлем, он толкал меня, я возмутился со словами: «Ты что творишь?». После чего последовал удар по лицу, я получил рассечение. Уверенно заявляю, что ничего подобного я не говорил и считаю, что это просто провокация со стороны Одеоибо. Просто не понимаю, зачем он так сказал…» – сказал Кузменок.

Нападающий «Крумкачоў» Одеоибо: «Кузьменок сказал мне: «Закрой рот, черная обезьяна»

«Динамо» Минск: «Мы расцениваем слова Одеоибо как провокацию и попытку отвлечь внимание от своей грубой игры»