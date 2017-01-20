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Виктория Азаренко: «Хочу вернуться на корт летом. Надеюсь, буду готова выступить на US Open»

21.01.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Виктория Азаренко рассказала о своем самочувствии и поделилась планами по возвращению в теннис после рождения ребенка.

«Я очень соскучилась по своим болельщикам и жду встречи с ними на корте. Пока желаю вам всем хорошего Australian Open – на данный момент турнир получается отличным. У меня всё хорошо. Я испытываю новые, непривычные эмоции и очень счастлива. Мой малыш растёт, он хорошо спит, и все замечательно.

Честно говоря, никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остается. Играть в теннис куда проще.

Перед Australian Open я почти не следила за теннисом, но в Мельбурне стараюсь смотреть как можно больше матчей. Например, я посмотрела почти весь матч Истомина с Джоковичем. Я до последнего ожидала, что Новак отыграется, но Денис играл очень здорово. Было похоже, что под давлением он чувствовал себя даже лучше. Он точно заслужил эту победу.

Мне уже хочется взять в руки ракетку и выйти на корт, бить по мячу. Пока я смирилась с тем, что сейчас не играю, но хочу вернуться как можно скорее. Я действительно большой фанат тенниса, так что пока с удовольствием смотрю матчи, но хочу играть.

Я хотела бы вернуться летом. Надеюсь, что буду готова к выступлению на US Open. Может быть, чуть раньше. При этом я хочу быть уверена, что готова вернуться – как физически, так и психологически. Надеюсь, я успею к концу лета», – сказала Азаренко в интервью Tennis Channel.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко рассказала о своем самочувствии и поделилась планами по возвращению в теннис после рождения ребенка.

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