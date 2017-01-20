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Руни стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
21.01.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнял счет в матче 22-го тура АПЛ против «Сток Сити» ударом со штрафного в добавленное время (1:1).
Этот гол стал для 31-летнего форварда 250-м в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.
Таким образом, Руни обошел Бобби Чарльтона и единолично стал лучшим бомбардиром «Юнайтед» за всю историю.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнял счет в матче 22-го тура АПЛ против «Сток Сити» ударом со штрафного в добавленное время (1:1).
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