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Руни стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»

21.01.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнял счет в матче 22-го тура АПЛ против «Сток Сити» ударом со штрафного в добавленное время (1:1).

Этот гол стал для 31-летнего форварда 250-м в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.

Таким образом, Руни обошел Бобби Чарльтона и единолично стал лучшим бомбардиром «Юнайтед» за всю историю.

 
 
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнял счет в матче 22-го тура АПЛ против «Сток Сити» ударом со штрафного в добавленное время (1:1).

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