В сезоне-2017 может появится новый международный турнир «Кубок Монте Кларка», названный в честь именитого американского тренера и игрока по американскому футболу. Среди участников – 6 белорусских клубов.

Организаторы планируют, что в первом сезоне в турнире примут участие 10 команд из пяти стран: белорусские «Зубры» (Минск), «Рыси» (Витебск), «Варвары» (Гродно»), «Лоси» (Минск), «Паганцы» (Минск), «Стражи» (Брест), литовские «Железные Волки» (Вильнюс), эстонские «Титаны» (Тарту), российские «Янтарные Ястребы» (Калининград), а также украинские «Ребелс» (Киев).

Все команды освобождены от вступительных взносов. Финал турнира пройдет в Минске, а призовой фонд составит 5 тысяч долларов.

Отметим, что минская команда «Литвины» планирует продолжать выступление в ЛАФ (Лига американского футбола России).