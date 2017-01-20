﻿ «Зубры» и еще 5 белорусских команд в сезоне-2017 станут участниками нового международного турнира Кубок Монте Кларка. 21.by
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«Зубры» и еще 5 белорусских команд в сезоне-2017 станут участниками нового международного турнира Кубок Монте Кларка

21.01.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В сезоне-2017 может появится новый международный турнир «Кубок Монте Кларка», названный в честь именитого американского тренера и игрока по американскому футболу. Среди участников – 6 белорусских клубов. 

Организаторы планируют, что в первом сезоне в турнире примут участие 10 команд из пяти стран: белорусские «Зубры» (Минск), «Рыси» (Витебск), «Варвары» (Гродно»), «Лоси» (Минск), «Паганцы» (Минск), «Стражи» (Брест), литовские «Железные Волки» (Вильнюс), эстонские «Титаны» (Тарту), российские «Янтарные Ястребы» (Калининград), а также украинские «Ребелс» (Киев).

Все команды освобождены от вступительных взносов. Финал турнира пройдет в Минске, а призовой фонд составит 5 тысяч долларов.

Отметим, что минская команда «Литвины» планирует продолжать выступление в ЛАФ (Лига американского футбола России).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В сезоне-2017 может появится новый международный турнир «Кубок Монте Кларка», названный в честь именитого американского тренера и игрока по американскому футболу.

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