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Денис Шунто: «Бюджет? В высшей лиге планировали потратить $350 тысяч, но в итоге вышло примерно $470 тысяч»
21.01.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о бюджете команды, который был в прошлом сезоне.
«Мы не рассматривали клуб, по крайней мере, в самом начале как бизнес-проект. Играли для удовольствия. Во второй лиге бюджет был примерно 50 тысяч долларов, в первой – 140 тысяч. Каких-либо средств извне мы не получали – все это были собственные деньги учредителей.
В высшей лиге мы планировали потратить 350 тысяч, но в итоге вышло примерно 470 тысяч долларов. Частично закрывали эти почти полмиллиона своими деньгами, частично заемными средствами. Остальное – за счет коммерческой деятельности.
Половина бюджета уходит на зарплаты и налоги. Расходов много.
1. На поля у нас ушло 85 тысяч долларов за год. Из них где-то треть – на аренду стадиона в день матча, остальное – тренировки. Мы раньше на траве играли в центре города на СОК «Олимпийский». Это дороговато, но мы и футболистов заманивали тем, что у нас условия для тренировок хорошие. На полях мы не экономим: зимой тренируемся на лучшем синтетическом поле на стадионе ФК «Минск», а летом – на СОК «Олимпийский», где, пожалуй, лучшее травяное поле в столице.
2. Много потратили на детско-юношескую школу. При этом нам очень помог Национальный олимпийский комитет – выделил средства на аренду поля для наших детей. Для становления школы это было очень важно. Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси, пообещал и сделал все возможное, чтобы детская школа стала на ноги. Очень благодарен ему за это.
В общем, на детскую школу ушло $ 30 тысяч: выезды, организация домашних матчей и прочее. Только на транспорт потратили более $ 15 тысяч. Возить на игры нужно и игроков основы, и дубль, и лицензию. На сборы, опять же, ездим.
3. Экипировка для команды обошлась в районе $ 11 тысяч.
4. $ 5 тысяч – фармакология и медицина.
5. Взнос в Федерацию – $ 23 тысячи.
В первой лиге у нас были минимальные зарплаты – не более 200 долларов. Плюс не было дубля, было только 2 группы возраста детей. Играли на СОК «Олимпийский», где один матч обходился в 4 раза дешевле нынешнего стадиона», – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «Бюджет? В высшей лиге планировали потратить $350 тысяч, но в итоге вышло примерно $470 тысяч»
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о бюджете команды, который был в прошлом сезоне.
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