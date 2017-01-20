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Чемпионат мира. 1/8 финала. Франция победила Исландию, Бразилия сыграет с Испанией
21.01.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. После завершения группового этапа определились пары 1/8 финала. Беларусь сыграет против Швеции 22 января, в воскресенье.
Чемпионат мира
Франция
Мужчины
1/8 финала
21 января
Норвегия – Македония 34:24 (12:10)
Франция – Исландия 31:25 (14:13)
Россия – Словения – 22-45
Бразилия – Испания – 22-45
22 января
Беларусь – Швеция – 18-00
Венгрия – Дания – 18-00
Германия – Катар – 20-00
Хорватия – Египет – 22-45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу.
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