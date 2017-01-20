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Чемпионат мира. 1/8 финала. Франция победила Исландию, Бразилия сыграет с Испанией

21.01.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. После завершения группового этапа определились пары 1/8 финала. Беларусь сыграет против Швеции 22 января, в воскресенье. 

Чемпионат мира

Франция

Мужчины

1/8 финала

21 января 

Норвегия – Македония 34:24 (12:10)

Франция – Исландия 31:25 (14:13)

Россия – Словения – 22-45

Бразилия – Испания – 22-45

22 января

Беларусь – Швеция – 18-00

Венгрия – Дания – 18-00

Германия – Катар – 20-00

Хорватия – Египет – 22-45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 
 
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу.

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