Старший тренер мужской сборной Беларуси Александр Сыман прокомментировал результаты эстафеты, в которой наш квартет занял только 17-е место.

«Мы стремились отработать вариант, который, на наш взгляд, мог оказаться наиболее успешным. Бочарников в Рупольдинге продемонстрировал определенный уровень стабильности, неплохо справившись с ролью застрельщика. Значит, Сергею и в Антхольце доверили выполнение этой миссии. Воробей так же проявил себя в плюс в Рупольдинге, совладав с нервами во время той же «стойки». Конечно, стрелять из «восьми» – это всегда балансировка на краю штрафного круга, но ходом Максим порадовал. Так, что он, как Бочарников и Абашев должны были сохранить белорусский квартет в перспективной борьбе за хороший результат.

Замена Елетнова объясняется просто: Роман, к сожалению, наиболее нестабилен в стрельбе. Так, что шанс Абашеву напрашивался. Что же касается Чепелина, то Владимир – наш лидер, отправлялся на финишный этап. Но сегодня тот случай, когда далеко не все из задуманного удалось воплотить в реальность.

Конечно, сейчас сразу после финиша эстафеты, мне говорить и сложно, и больно, ибо тренеры тоже живые люди, а разочарование велико. Но Абашев выступил очень достойно. Воробей не подвел: «лежку» отработал без дополнительных патронов. На «стойке» у него опять возникли проблемы, но нас ей раз Максим уложился в семь выстрелов. Да и показанное им на этапе время могу ответственно объявить нормальным, то есть, зачетным. Другое дело, что эти плюсы на эмоциональном уровне даже у тренеров перекрываются досадными неудачами

Неудача Бочарникова? Мало того, что пятью патронами закрыл только две мишени, так еще рассыпал запасную обойму. Все беды в гости к нам! Но все же нельзя впадать в мистику. Значит, в чем-то есть недоработка, приводящая и к промахам, и к таким досадным курьезам. Но, нельзя впадать в уныние – это последнее дело!

Чепелин? Биатлонист должен был читать оперативные гоночные ситуации. Он явно пошел не своим ходом, работая в спину чеху Крчмару. Хотя было очевидно, что Володя мог спокойно обгонять. Но принял решение работать спокойно, отвоевывая позиции тактически, чего не случилось из-за промахов на «стойке». Антхольц не прощает таких вариаций с собственным темпом.

Подготовка к Хохфильцену? Разумеется, эстафета стала еще одним поражением. Разумеется, на мировом уровне не бывает ни случайных побед, ни случайных поражений. Но уроки из произошедшего обязательно извлечем. А если ты работаешь, то всегда есть возможности для реабилитаций. Не списаны со счетов ни Дорожко, ни Елетнов. Будем смотреть, как потечет процесс стабилизации их стрельбы. Если дело пойдет на лад, то оба будут претендовать на место в эстафетном квартете на чемпионате мира», – сказал Сыман.