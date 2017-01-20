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Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи», «Фиорентина» в гостях разгромила «Кьево» и другие матчи
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В 21-м туре серии А «Милан» примет «Наполи», «Ювентус» – «Лацио», «Интер» сыграет с «Палермо», а «Рома» – с «Кальяри».
Чемпионат Италии
21-й тур
- Дата проведения
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21 января, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
-
0:1 –
18 Тельо,
0:2 –
52, пенальти Эль-Бабакар,
0:3 –
90 Кьеза.
Кьево –
Соррентино, Дайнелли, Гобби (Иско, 82), Каччаторе, Цесар, Бирса, де Гузман, Бастьен (Хетемай, 73), Кастро, Меджорини, Пеллиссье (Инглезе, 54).
Фиорентина –
Тэтэрушану, Кьеза, Родригес (Томович, 82), Астори, Весино, Бадель, Тельо (Оливера, 46), Валеро, Бернардески (Кристофоро, 67), Санчес, Эль-Бабакар.
- Предупреждения:
-
Бирса
(17), Санчес
(36), Цесар
(40), Меджорини
(58), Бернардески
(65).
- Дата проведения
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21 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Милан –
Доннарумма, Гомес, Калабрия, Абате, Палетта, Куцка, Соса, Бонавентура, Пашалич, Сусо, Бакка.
Наполи –
Рейна, Тонелли, Стринич, Хюсай, Альбиоль, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 21-м туре серии А «Милан» примет «Наполи», «Ювентус» – «Лацио», «Интер» сыграет с «Палермо», а «Рома» – с «Кальяри».
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