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Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи», «Фиорентина» в гостях разгромила «Кьево» и другие матчи

21.01.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 21-м туре серии А «Милан» примет «Наполи», «Ювентус» – «Лацио», «Интер» сыграет с «Палермо», а «Рома» – с «Кальяри».

Чемпионат Италии

21-й тур

Кьево – Фиорентина 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
21 января, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Тельо, 0:2 – 52, пенальти Эль-Бабакар, 0:3 – 90 Кьеза.
КьевоСоррентино, Дайнелли, Гобби (Иско, 82), Каччаторе, Цесар, Бирса, де Гузман, Бастьен (Хетемай, 73), Кастро, Меджорини, Пеллиссье (Инглезе, 54).
ФиорентинаТэтэрушану, Кьеза, Родригес (Томович, 82), Астори, Весино, Бадель, Тельо (Оливера, 46), Валеро, Бернардески (Кристофоро, 67), Санчес, Эль-Бабакар.
Предупреждения:
Бирса (17), Санчес (36), Цесар (40), Меджорини (58), Бернардески (65).
Милан – Наполи
Дата проведения
21 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
МиланДоннарумма, Гомес, Калабрия, Абате, Палетта, Куцка, Соса, Бонавентура, Пашалич, Сусо, Бакка.
НаполиРейна, Тонелли, Стринич, Хюсай, Альбиоль, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.
Ювентус – Лацио
Дата проведения
22 января, 14.30, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Эмполи – Удинезе
Дата проведения
22 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика
Болонья – Торино
Дата проведения
22 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Дженоа – Кротоне
Дата проведения
22 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Пескара – Сассуоло
Дата проведения
22 января, 17.00, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика
Палермо – Интер
Дата проведения
22 января, 17.00, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика
Аталанта – Сампдория
Дата проведения
22 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Рома – Кальяри
Дата проведения
22 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 21-м туре серии А «Милан» примет «Наполи», «Ювентус» – «Лацио», «Интер» сыграет с «Палермо», а «Рома» – с «Кальяри».

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