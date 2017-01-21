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Николай Писарев: «Мне приятно быть в числе кандидатов на пост тренера сборной Беларуси, но в Минске я по делам РФС»
21.01.2017 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный российский тренер Николай Писарев прокомментировал
– Я приехал в Минск, как спортивный директор Российского футбольного союза, посмотреть финальную часть Кубка развития. Мне очень понравилась вчерашняя игра между командами России и Беларуси (россияне одержали победу 3:1 – Tribuna.com). Увидел хороший темп, много креативных футболистов как с одной, так и с другой стороны. Это, наверное, был лучший матч на турнире.
– Появилась информация, что вы включены в список кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси. Как можете прокомментировать эту новость?
– Сборная Беларуси – очень хорошая команда, и мне приятно быть в числе кандидатов. Но здесь я от РФС, просматриваю футболистов.
– Вы уже общались с руководством Белорусской федерации футбола?
– Я в Минске по делам РФС.
– Но если вам предложат обсудить сотрудничество со сборной Беларуси, вы готовы?
– Я готов, но, повторюсь, я в Минске представляю РФС, – сказал Писарев корреспонденту Tribuna.com Тарасу Щирому.
Напомним, Николай Писарев в настоящее время является спортивным директором РФС. До этого специалист являлся главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством российская молодежка впервые за 12 лет вышла на Евро.
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Николай Писарев: «Мне приятно быть в числе кандидатов на пост тренера сборной Беларуси, но в Минске я по делам РФС»
Известный российский тренер Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что он выходит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
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