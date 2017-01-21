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Родченков считает, что победить на Олимпиаде без фармакологии нельзя
21.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Победить на Олимпийских играх без применения фармакологии невозможно, уверен экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверен.
© Sputnik Владимир Астапкович
Накануне в США на кинофестивале "Санденс" состоялась премьера
"Я не верю, что можно выиграть Олимпийские игры без какой-либо фармакологии", — цитирует Родченкова
Бывший глава лаборатории по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.
В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Сноуден после публикации данных оказался в России, где получил вид на жительство.
Американское издание New York Times в мае 2016 года опубликовало высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. По итогам расследования комиссия WADA обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. В июле Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост министра спорта РФ, заявил, что злоупотребления Родченкова на посту главы московской антидопинговой лаборатории нельзя приравнивать к государственной политике в области спорта.
Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело.
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В фильме "Икар" Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.
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