МИНСК, 21 янв — Sputnik. Победить на Олимпийских играх без применения фармакологии невозможно, уверен экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверен.



© Sputnik Владимир Астапкович Путин: Родченков превратил применение допинга в личный бизнес

Накануне в США на кинофестивале "Санденс" состоялась премьера фильма "Икар" . Режиссером картины стал американец Брайан Фогель. По сценарию картины Фогель намерен доказать, что приняв анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, он смог улучшить свои результаты, при этом обойдя проверку антидопинговых служб. Для этого ему понадобился соучастник, которым стал Родченков. В итоге сюжет фильма поворачивается в сторону нарушений Россией антидопинговых правил.

"Я не верю, что можно выиграть Олимпийские игры без какой-либо фармакологии", — цитирует Родченкова Variety .

Бывший глава лаборатории по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Сноуден после публикации данных оказался в России, где получил вид на жительство.

Американское издание New York Times в мае 2016 года опубликовало высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. По итогам расследования комиссия WADA обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. В июле Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост министра спорта РФ, заявил, что злоупотребления Родченкова на посту главы московской антидопинговой лаборатории нельзя приравнивать к государственной политике в области спорта.

Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело.