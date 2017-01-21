АНТХОЛЬЦ, 21 янв — Sputnik, Руслан Васильев. Антхольц не прощает ошибок, но нельзя впадать в уныние и паниковать, заявил старший тренер мужской сборной Беларуси Александр Сыман.



© Sputnik Александр Вильф Немецкие биатлонисты выиграли эстафету в Антхольце

Ранее белорусские биатлонисты Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Владимир Чепелин с отставанием в 4 минуты 27,8 секунды заняли 17-е место в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Победу в гонке праздновали немцы.

"Мы стремились отработать вариант, который, на наш взгляд, мог оказаться наиболее успешным. Бочарников в Рупольдинге продемонстрировал определенный уровень стабильности, неплохо справившись с ролью застрельщика. Значит, Сергею и в Антхольце доверили выполнение этой миссии. Воробей так же проявил себя в плюс в Рупольдинге, совладав с нервами во время той же "стойки". Конечно, стрелять из "восьми" — это всегда балансировка на краю штрафного круга, но ходом Максим порадовал. Так, что он, как Бочарников и Абашев должны были сохранить белорусский квартет в перспективной борьбе за хороший результат. Замена Елетнова объясняется просто: Роман, к сожалению, наиболее нестабилен в стрельбе. Так, что шанс Абашеву напрашивался. Что же касается Чепелина, то Владимир — наш лидер, отправлялся на финишный этап. Но сегодня тот случай, когда далеко не все из задуманного удалось воплотить в реальность", — пояснил Сыман, какие идеи вкладывались в распределение спортсменов по этапам.



© Sputnik/ Денис Костюченко Максим Воробей передает эстафету Дмитрию Абашеву

Впрочем, Сыман справедливо не умолчал и о позитивных моментах. По его словам, Абашев выступил достойно, не подвел Воробей. "Конечно, сейчас сразу после финиша эстафеты, мне говорить и сложно, и больно, ибо тренеры тоже живые люди, а разочарование велико. Но Абашев выступил очень достойно. Воробей не подвел: "лежку" отработал без дополнительных патронов. На "стойке" у него опять возникли проблемы, но нас ей раз Максим уложился в семь выстрелов. Да и показанное им на этапе время могу ответственно объявить нормальным, то есть, зачетным. Другое дело, что эти плюсы на эмоциональном уровне даже у тренеров перекрываются досадными неудачами", — пояснил собеседник Sputnik.

Тренер белорусских биатлонистов не пытался "постелить соломку", но все же отметил, что неудачу Бочарникова "так и напрашивается отнести на происки злого рока".



© Sputnik/ Денис Костюченко Белорусский биатлонист Максим Воробей

"Мало того, что пятью патронами закрыл только две мишени, так еще рассыпал запасную обойму. Все беды в гости к нам! Но все же нельзя впадать в мистику. Значит, в чем-то есть недоработка, приводящая и к промахам, и к таким досадным курьезам. Но, нельзя впадать в уныние — это последнее дело!" — сказал он.

Касательно Чепелина специалист отметил, что биатлонист должен был читать "оперативные гоночные ситуации". "Он явно пошел не своим ходом, работая в спину чеху Крчмару. Хотя было очевидно, что Володя мог спокойно обгонять. Но принял решение работать спокойно, отвоевывая позиции тактически, чего не случилось из-за промахов на «стойке». Антхольц не прощает таких вариаций с собственным темпом", — сказал он.

Тем не менее, Сыман обратился с призывом "не паниковать!".

"Разумеется, эстафета стала еще одним поражением. Разумеется, на мировом уровне не бывает ни случайных побед, ни случайных поражений. Но уроки из произошедшего обязательно извлечем. А если ты работаешь, то всегда есть возможности для реабилитаций. Не спианы со счетов ни Дорожко, ни Елетнов. Будем смотреть, как потечет процесс стабилизации их стрельбы. Если дело пойдет на лад, то оба будут претендовать на место в эстафетном квартете на чемпионате мира", — добавил собеседник Sputnik.

Наставник белорусских мужчин пояснил, как будет строиться подготовка к уже совсем скорым стартам в австрийском Хохфильцене.

"Вначале нас ждет чемпионат Европы в Польше, куда едут все, включая Чепелина. Затем команда отправится на сбор в австрийский Рамзау. Там хорошие условия. Например, гоночная трасса — подход к стрельбищу. Он с подъемами, что позволит сымитировать работу на огневых рубежах в более тяжелых условиях, в зоне высокой интенсивности. Хочу верить, что качество нашего биатлона к чемпионату мира подрастет", — заключил специалист.