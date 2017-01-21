МИНСК, 21 янв — Sputnik. Программа вторых Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, должна быть утверждена на будущей неделе, 26 января, заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Анатолий Котов.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: Беларусь проведет Евроигры-2019 на достойном уровне

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) , которое в октябре 2016-го состоялось в Минске.

"Программа Европейских игр еще верстается. Буквально на следующей неделе, 26 января, в Лозанне пойдет заседание Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), где будет рассматриваться первый доклад о готовности Беларуси к проведению игр. Именно Исполком ЕОК должен утвердить программу мероприятия", — сказал Котов, слова которого приводит БелТА .

Генсек НОК заметил, что при утверждении программы будет учитываться мнение Беларуси как по видам спорта, так и по задействованным объектам.

По словам Котова, в программе может быть от 14 до 17 видов спорта. "Окончательную цифру мы узнаем 26 января, вернее, окончательную где-то на 95%. Финальную точку поставит подписание контракта с ЕОК, на который мы должны выйти уже к марту", — пояснил Котов.

Планируется организовать в Минске работу четырех спортивных кластеров, чтобы максимально снизить разъезды спортсменов и сделать посещение игр более удобным для болельщиков. Речь идет о "Минск-Арене", "Чижовка-Арене", Дворце спорта и спорткомплексе "Олимпийский".

Что касается бюджета масштабного спортивного мероприятия, Котов не стал называть конкретные суммы. Вместе с тем он подчеркнул, что денег будет потрачено немного. "Однако это не значит, что мы обойдемся без официальных церемоний открытия и закрытия. При этом мы максимально постараемся компенсировать наши расходы потенциальными доходами от билетной программы, от маркетинговой программы и от продажи прав на телевещание. С этим подходом полностью согласен ЕОК, поскольку большинство расходов мы несем 50 на 50", — констатировал Котов.

Ранее премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Европейских игр заявил, что глава государства Александр Лукашенко поставил задачу провести соревнования на высочайшем уровне. "До Евроигр осталось два с половиной года, но это только кажется, что времени много. Все исполнители должны максимально ответственно подойти к решению возложенных на них задач", — сказал Кобяков.

В трехмесячный срок должен быть утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Европейских игр. "Его проект уже подготовлен и направлен заинтересованным", — добавил Кобяков.

Во время заседания оргкомитета было отмечено, что руководство Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) уже констатировало высокую готовность спортивных объектов Минска принять соревнования.