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Программа II Европейских игр в Минске будет утверждена 26 января
21.01.2017 19:57 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 21 января. Премьер-министр Андрей Кобяков 21 января провел заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси, сообщает пресс-служба правительства.
Генеральный секретарь НОК Беларуси и секретарь республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Европейских игр Анатолий Котов рассказал, что на следующей неделе должна быть утверждена их. "Программа Европейских игр еще верстается. Буквально на следующей неделе, 26 января, в Лозанне пойдет заседание Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), где будет рассматриваться первый доклад о готовности Беларуси к проведению игр. Именно Исполком ЕОК должен утвердить программу мероприятия", -- отметил Анатолий Котов. По его словам, решение ЕОК будет учитывать пожелания Беларуси как по видам спорта, так и по задействованным объектам.
В программе может быть от 14 до 17 видов спорта. "Окончательную цифру мы узнаем 26 января, вернее, окончательную где-то на 95%. Финальную точку поставит подписание контракта с ЕОК, на который мы должны выйти уже к марту", - пояснил Котов.
Планируется организовать в Минске работу четырех спортивных кластеров, чтобы максимально снизить разъезды спортсменов и сделать посещение игр более удобным для болельщиков. Речь идет о "Минск-Арене", "Чижовка-Арене", Дворце спорта и спорткомплексе "Олимпийский". Кроме того, стрелковые виды спорта и некоторые из единоборств будут проходить в Уручье. "Также мы получили рекомендации от ЕОК посмотреть, будет ли нам удобно продлить игры на один-два дня, чтобы конкретные виды спорта проводились на одной площадке", -- сообщил Котов.
Говоря о бюджете II Европейских игр, секретарь оргкомитета отметил, что называть конкретные суммы пока рано, но бюджет будет небольшим. "Однако это не значит, что мы обойдемся без официальных церемоний открытия и закрытия. При этом мы максимально постараемся компенсировать наши расходы потенциальными доходами от билетной программы, от маркетинговой программы и от продажи прав на телевещание. С этим подходом полностью согласен ЕОК, поскольку большинство расходов мы несем 50 на 50", - констатировал генсек.
Две недели назад представители Европейских олимпийских комитетов проинспектировали объекты белорусской столицы, которые будут задействованы при проведении мероприятия. "Все они получили самую высокую оценку, начиная от студенческой деревни и заканчивая гостиничным хозяйством Минска, которое готово на надлежащем уровне принять и гостей, и участников. Сами спортивные объекты, которые мы показывали, вызвали искренний восторг и восхищение", -- сказал он.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Премьер-министр Андрей Кобяков 21 января провел заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр...
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