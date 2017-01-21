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Белорусские биатлонисты заняли 17-е место в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Италии
21.01.2017 18:42 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 21 января. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 17-е место в эстафете 4 по 7,5 км, которая прошла в Антхольце (Италия) 21 января в рамках шестого этапа Кубка мира.
Команда в составе Сергея Бочарникова, Максима Воробья, Дмитрия Абашева и Владимира Чепелина преодолела дистанцию за 1 час 18 минут 25 секунд с одним штрафным кругом (Чепелин). При стрельбе использовано 13 дополнительных патронов (6 — Бочарников, 4 — Чепелин, 2 — Воробей, 1 — Абашев).
В тройке призеров Германия (1:13.57,2; 0+7), Норвегия (+0,1; 0+9) и Россия (+33,6; 0+9). Всего на старт вышло 25 сборных.
В составе норвежской команды не было мужа Дарьи Домрачевой Оле-Эйнара Бьорндалена. Накануне в индивидуальной гонке на 20 км он занял четвертое место (Чепелин финишировал 38-м, Абашев — 48-м, Бочарников — 96-м, Воробей — 103-м).
22 января этап в Антхольце завершится мужской гонкой с массовым стартом и женской эстафетой 4 по 6 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 17-е место в эстафете 4 по 7,5 км, которая прошла в Антхольце (Италия) 21 января в рамках шестого этапа Кубка...
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