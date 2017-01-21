Экс-тренер «Нафтана» и минского «Динамо», а ныне скаут лондонского «Арсенала» Павел Кучеров оценил потенциал форвард юношеской сборной Беларуси (U-17) Кирилла Кириленко.

– Слева у меня еще утром в пятницу значился белорус Кирилл Кириленко, самый полезный футболист турнира. У него есть все шансы стать крайним форвардом высокого уровня. Однако Кириллу необходимо еще много работать над собой и расширять технико-тактический арсенал, чтобы стать футболистом топ-уровня. Он быстрый парень, на минском турнире этого хватает, однако одной скорости мало.

– Чего не хватает?

– Как мы говорим «интеллигенции», тактических навыков, скорости ориентации без мяча. Кроме того, не увидел разнообразия технических приемов. Когда ты владеешь двумя-тремя, уже легче обыгрывать защитников.

На групповом этапе Кириленко смотрелся очень хорошо. Но я ждал его игры против россиян. И против их правого защитника Абдуллина, о котором я говорил выше. Да, белорус забил — успел опередить защитник и отправил мяч в сетку, однако по игре больше не смог показать. Видно, что попал под классного и хорошо готового физически защитника — и оказалось, что запаса прочности нет. И, кроме скорости, крыть нечем. У меня после группового этапа и были сомнения, к сожалению, он их оправдал.

– Слышали, что им интересуются «Лейпциг», «Хоффенхайм» и «Штутгарт»?

Да, мне знакома его фамилия. Интерес со стороны немецких клубов — это здорово. Главное, чтобы это он был серьезным. Уехать в клуб с хорошей академией сейчас — хороший выбор для дальнейшего развития. «Лейпциг» очень хорошо на юношеском уровне, а не только взрослая команда. Клуб вырос не вчера, на его подъем ушло восемь-десять лет, там выстроили отличную систему, заложили базу, плюс есть хорошие финансовые возможности. Их результаты — отличный показатель того, что когда есть стабильность и желание развиваться, эффект приходит. Пусть на это требуется 10 лет. В итоге, уверен, в этом сезоне их главная команда попадет в Лигу чемпионов… Конечно, если выпадет такой шанс, надо уезжать, – сказал Кучеров.