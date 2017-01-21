Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал исход товарищеского матча с минским «Динамо» (1:0).

– Ну, какая разница, как закончился матч? Могли 0:3 проиграть или 3:0 выиграть. Как бы от этого изменилась оценка состояния команды? Шикавка как не умел забивать, так и не умеет :).

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Планируем товарищеские матчи, но пока нет договоренностей. В принципе, мы и к этой игре были не готовы. По ходу недели даже возникали мысли, что зря согласились на этот спарринг. Ну, правда, не готова команда. Ни ударов на тренировке не было, ни игры. Просто втягивающий режим, – сказал Шунто.