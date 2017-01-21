НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» проиграл в овертайме «Сан-Антонио», «Хьюстон» победил «Мемфис» и другие результаты
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В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена попытается прервать неудачную серию в выездной игре с шестой командой конференции «Мемфисом». Действующий чемпион «Кливленд» сойдется с одним из фаворитов розыгрыша «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
22 января, 01.00,
«TD Garden»
Бостон
(41 + 6 передач + 6 потерь),
Томас (17 + 6 передач),
Смарт (17 + 9 подборов),
Хорфорд (16),
Краудер (3 + 7 подборов) Джонсон старт;
(15),
Розир (10 + 8 подборов),
Олиник (2),
Браун (2). Мики
Портленд
(35),
Макколлум (28 + 7 передач),
Лиллард (12),
Тернер (10 + 11 подборов + 8 передач),
Пламли (8) Вонле старт;
(17),
Ленард (11 + 7 подборов),
Амину (6),
Крэбб (0). Харклесс
Дата проведения
22 января, 02.00,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(25 + 11 подборов),
М-с Моррис (19 + 8 передач),
Джексон (18 + 9 подборов),
Харрис (9),
Буллок (3 + 10 подборов) Драммонд старт;
(10),
Луэр (9),
Смит (9),
Джонсон (9),
Бэйнс (2). Марьянович
Вашингтон
(19 + 7 подборов + 10 передач),
Уолл (19 + 9 подборов),
М-ф Моррис (17),
Бил (12 + 7 подборов),
Гортат (11 + 7 подборов) Портер старт;
(16),
Смит (11),
Убре (7),
Берк (0),
Саторански (0). Макклеллан
Дата проведения
22 января, 03.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(17 + 14 подборов),
Кидд-Гилкрист (16 + 6 передач),
Уокер (16 + 9 подборов + 6 передач),
Батюм (12 + 9 подборов),
Зеллер (8) Марв. Уильямс старт;
(17),
Сешнс (14),
Белинелли (10),
Камински (2). Хибберт
Бруклин
(24),
Лопес (16),
Богданович (13),
Килпатрик (8 + 9 подборов),
Букер (0) Динуидди старт;
(14),
Эйси (11),
Фой (9),
ЛеВерт (7),
Холлис-Джефферсон (3). Уайтхэд
Дата проведения
22 января, 03.00,
«Philips Arena»
Атланта
(22 + 10 подборов),
Миллсэп (16),
Бэйзмор (15 + 9 передач),
Шредер (13 + 15 подборов),
Ховард (8) Сефолоша старт;
(13),
Дилэйни (12 + 6 передач),
Хардуэй (7 + 9 подборов),
Хамфрис (4),
Данливи (0). Скотт
Филадельфия
(21),
Ильясова (15 + 10 подборов),
Ковингтон (12),
Окафор (8 + 11 передач),
Макконнелл (7) Стаускас старт;
(10),
Хендерсон (10 + 5 потерь),
Луваву-Кабарро (4),
Ноэл (3),
Рэндл (3),
Шарич (0). Холмс
Дата проведения
22 января, 03.30,
«Madison Square Garden»
Нью-Йорк
(31 + 7 подборов + 6 передач),
Энтони (26),
Роуз (14),
Порзингис (13),
Ли (0 + 15 подборов) Ноа старт;
(7),
Кузминскас (6 + 8 подборов),
Эрнангомес (3),
Холидэй (3),
Бэйкер (2),
Дженнингс (0). О’Куинн
Финикс
(26 + 5 потерь),
Букер (23 + 7 передач),
Бледсоу (15),
Крисс (9 + 16 подборов),
Чендлер (4) Уоррен старт;
(15),
Такер (11),
Найт (4),
Лень (0),
Юлис (0). Бендер
Дата проведения
22 января, 03.30,
«American Airlines Arena»
Майами
(33),
Уэйтерс (25 + 6 передач),
Драгич (16 + 15 подборов),
Уайтсайд (6),
Макгрудер (5) Бэббит старт;
(15),
Эллингтон (7 + 6 передач),
Дж. Джонсон (2),
Рид (0). Уайт
Милуоки
(24 + 10 подборов),
Адетокумбо (15 + 7 передач),
Деллаведова (11 + 9 подборов),
Хенсон (7),
Снелл (6) Мэйкер старт;
(16 + 7 подборов),
Паркер (9),
Монро (5),
Бизли (4),
Брогдон (0). Вон
Дата проведения
22 января, 04.00,
«FedExForum»
Мемфис
(32 + 5 потерь),
Марк Газоль (15 + 6 передач),
Конли (12),
Парсонс (7 + 9 подборов),
Грин (0) Аллен старт;
(11 + 8 подборов),
Рэндолф (8),
Картер (7),
Харрисон (3),
Эннис (0),
Дэвис (0). Мартин
Хьюстон
(30),
Деккер (29 + 10 передач + 6 потерь),
Харден (7 + 8 подборов),
Беверли (6),
Харрелл (3 + 10 подборов) Ариза старт;
(21),
Гордон (12),
Нене (6),
Брюэр (5). Капела
Дата проведения
22 января, 04.30,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(29 + 9 передач),
Ирвинг (29 + 7 передач + 7 потерь),
Джеймс (14 + 12 подборов),
Томпсон (13 + 11 подборов),
Лав (11) Шамперт старт;
(8),
Фрай (6),
Корвер (5),
Лиггинс (0). Джефферсон
Сан-Антонио
(41 + 6 потерь),
Ленард (16 + 12 подборов + 6 передач),
Олдридж (14 + 6 передач),
Мюррей (14 + 11 подборов),
Ли (6) Грин старт;
(13),
Миллс (8),
Джинобили (2),
Симмонс (2),
Андерсон (2). Дедмон
Дата проведения
22 января, 05.00,
«Pepsi Center»
Денвер
(19 + 10 подборов),
Йокич (18),
Бартон (18),
Галлинари (13 + 7 подборов),
Фарид (3) Мудиай старт;
(18 + 7 подборов),
Чендлер (12),
Нуркич (7),
Артур (6 + 8 передач),
Нельсон (5),
Мюррэй (2),
Миллер (2),
Эрнангомес (0). Бизли
Клипперс
(18),
Спейтс (16),
Риверс (14),
Редик (14 + 13 подборов),
Джордан (3) Мба а Муте старт;
(14),
Фелтон (8 + 7 передач),
Кроуфорд (5),
Андерсон (4),
Басс (2 + 7 подборов). Джонсон
Дата проведения
22 января, 05.00,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(30),
Джордж Хилл (27),
Хэйворд (19 + 11 подборов),
Гобер (8 + 7 подборов),
Фэйворс (2 + 6 передач) Инглс старт;
(13),
Беркс (6),
Диао (2),
Джонсон (2),
Лайлс (0). Нето
Индиана
(19 + 7 передач),
Тиг (19),
Джордж (19 + 9 подборов + 5 потерь),
Янг (13 + 7 подборов),
Тернер (0) Робинсон старт;
(15),
Эллис (7),
Джефферсон (6),
Майлз (2),
Брукс (0). Аллен
Дата проведения
22 января, 05.00,
«United Center»
Чикаго
(30 + 4 блок-шота),
Уэйд (23 + 7 передач),
Батлер (9 + 8 подборов),
Лопес (7),
Гибсон (2 + 7 подборов) Картер-Уильямс старт;
(13),
Ципзер (11),
Миротич (4 + 10 подборов),
Фелисио (3),
Макдермотт (0). Рондо
Сакраменто
(42 + 14 подборов),
Казинс (9),
Аффлало (8),
Коллисон (8),
Темпл (7) Куфос старт;
(8 + 6 передач),
Лоусон (6),
Толливер (5),
Коули-Стайн (3),
Ричардсон (3). Барнс
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В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
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