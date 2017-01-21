﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» проиграл в овертайме «Сан-Антонио», «Хьюстон» победил «Мемфис» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» проиграл в овертайме «Сан-Антонио», «Хьюстон» победил «Мемфис» и другие результаты

22.01.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена попытается прервать неудачную серию в выездной игре с шестой командой конференции «Мемфисом». Действующий чемпион «Кливленд» сойдется с одним из фаворитов розыгрыша «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Портленд 123:127 OT (28:26, 37:30, 21:32, 27:25, 10:14)
Дата проведения
22 января, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (41 + 6 передач + 6 потерь), Смарт (17 + 6 передач), Хорфорд (17 + 9 подборов), Краудер (16), Джонсон (3 + 7 подборов)  старт; Розир (15), Олиник (10 + 8 подборов), Браун (2), Мики (2).
Портленд
Макколлум (35), Лиллард (28 + 7 передач), Тернер (12), Пламли (10 + 11 подборов + 8 передач), Вонле (8)  старт; Ленард (17), Амину (11 + 7 подборов), Крэбб (6), Харклесс (0).

 

Детройт – Вашингтон 113:112 (30:26, 31:29, 37:27, 15:30)
Дата проведения
22 января, 02.00, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-с Моррис (25 + 11 подборов), Джексон (19 + 8 передач), Харрис (18 + 9 подборов), Буллок (9), Драммонд (3 + 10 подборов)  старт; Луэр (10), Смит (9), Джонсон (9), Бэйнс (9), Марьянович (2).
Вашингтон
Уолл (19 + 7 подборов + 10 передач), М-ф Моррис (19 + 9 подборов), Бил (17), Гортат (12 + 7 подборов), Портер (11 + 7 подборов)  старт; Смит (16), Убре (11), Берк (7), Саторански (0), Макклеллан (0).

 

Шарлотт – Бруклин 112:105 (28:14, 32:32, 21:35, 31:24)
Дата проведения
22 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Кидд-Гилкрист (17 + 14 подборов), Уокер (16 + 6 передач), Батюм (16 + 9 подборов + 6 передач), Зеллер (12 + 9 подборов), Марв. Уильямс (8)  старт; Сешнс (17), Белинелли (14), Камински (10), Хибберт (2).
Бруклин
Лопес (24), Богданович (16), Килпатрик (13), Букер (8 + 9 подборов), Динуидди (0)  старт; Эйси (14), Фой (11), ЛеВерт (9), Холлис-Джефферсон (7), Уайтхэд (3).

 

Атланта – Филадельфия 110:93 (25:25, 37:29, 28:23, 20:16)
Дата проведения
22 января, 03.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Миллсэп (22 + 10 подборов), Бэйзмор (16), Шредер (15 + 9 передач), Ховард (13 + 15 подборов), Сефолоша (8)  старт; Дилэйни (13), Хардуэй (12 + 6 передач), Хамфрис (7 + 9 подборов), Данливи (4), Скотт (0).
Филадельфия
Ильясова (21), Ковингтон (15 + 10 подборов), Окафор (12), Макконнелл (8 + 11 передач), Стаускас (7)  старт; Хендерсон (10), Луваву-Кабарро (10 + 5 потерь), Ноэл (4), Рэндл (3), Шарич (3), Холмс (0).

 

Нью-Йорк – Финикс 105:107 (33:30, 22:31, 35:29, 15:17)
Дата проведения
22 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (31 + 7 подборов + 6 передач), Роуз (26), Порзингис (14), Ли (13), Ноа (0 + 15 подборов)  старт; Кузминскас (7), Эрнангомес (6 + 8 подборов), Холидэй (3), Бэйкер (3), Дженнингс (2), О’Куинн (0).
Финикс
Букер (26 + 5 потерь), Бледсоу (23 + 7 передач), Крисс (15), Чендлер (9 + 16 подборов), Уоррен (4)  старт; Такер (15), Найт (11), Лень (4), Юлис (0), Бендер (0).

 

Майами – Милуоки 109:97 (25:22, 28:21, 29:28, 27:26)
Дата проведения
22 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Уэйтерс (33), Драгич (25 + 6 передач), Уайтсайд (16 + 15 подборов), Макгрудер (6), Бэббит (5)  старт; Эллингтон (15), Дж. Джонсон (7 + 6 передач), Рид (2), Уайт (0).
Милуоки
Адетокумбо (24 + 10 подборов), Деллаведова (15 + 7 передач), Хенсон (11 + 9 подборов), Снелл (7), Мэйкер (6)  старт; Паркер (16 + 7 подборов), Монро (9), Бизли (5), Брогдон (4), Вон (0).

 

Мемфис – Хьюстон 95:119 (22:32, 27:26, 23:33, 23:28)
Дата проведения
22 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Марк Газоль (32 + 5 потерь), Конли (15 + 6 передач), Парсонс (12), Грин (7 + 9 подборов), Аллен (0)  старт; Рэндолф (11 + 8 подборов), Картер (8), Харрисон (7), Эннис (3), Дэвис (0), Мартин (0).
Хьюстон
Деккер (30), Харден (29 + 10 передач + 6 потерь), Беверли (7 + 8 подборов), Харрелл (6), Ариза (3 + 10 подборов)  старт; Гордон (21), Нене (12), Брюэр (6), Капела (5).

 

Кливленд – Сан-Антонио 115:118 OT (33:22, 25:35, 31:27, 18:23, 8:11)
Дата проведения
22 января, 04.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (29 + 9 передач), Джеймс (29 + 7 передач + 7 потерь), Томпсон (14 + 12 подборов), Лав (13 + 11 подборов), Шамперт (11)  старт; Фрай (8), Корвер (6), Лиггинс (5), Джефферсон (0).
Сан-Антонио
Ленард (41 + 6 потерь), Олдридж (16 + 12 подборов + 6 передач), Мюррей (14 + 6 передач), Ли (14 + 11 подборов), Грин (6)  старт; Миллс (13), Джинобили (8), Симмонс (2), Андерсон (2), Дедмон (2).

 

Денвер – Клипперс 123:98 (27:18, 32:27, 36:26, 28:27)
Дата проведения
22 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Йокич (19 + 10 подборов), Бартон (18), Галлинари (18), Фарид (13 + 7 подборов), Мудиай (3)  старт; Чендлер (18 + 7 подборов), Нуркич (12), Артур (7), Нельсон (6 + 8 передач), Мюррэй (5), Миллер (2), Эрнангомес (2), Бизли (0).
Клипперс
Спейтс (18), Риверс (16), Редик (14), Джордан (14 + 13 подборов), Мба а Муте (3)  старт; Фелтон (14), Кроуфорд (8 + 7 передач), Андерсон (5), Басс (4), Джонсон (2 + 7 подборов).

 

Юта – Индиана 109:100 (34:21, 26:29, 25:22, 24:28)
Дата проведения
22 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Джордж Хилл (30), Хэйворд (27), Гобер (19 + 11 подборов), Фэйворс (8 + 7 подборов), Инглс (2 + 6 передач)  старт; Беркс (13), Диао (6), Джонсон (2), Лайлс (2), Нето (0).
Индиана
Тиг (19 + 7 передач), Джордж (19), Янг (19 + 9 подборов + 5 потерь), Тернер (13 + 7 подборов), Робинсон (0)  старт; Эллис (15), Джефферсон (7), Майлз (6), Брукс (2), Аллен (0).

 

Чикаго – Сакраменто 102:99 (24:21, 31:31, 20:21, 27:26)
Дата проведения
22 января, 05.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Уэйд (30 + 4 блок-шота), Батлер (23 + 7 передач), Лопес (9 + 8 подборов), Гибсон (7), Картер-Уильямс (2 + 7 подборов)  старт; Ципзер (13), Миротич (11), Фелисио (4 + 10 подборов), Макдермотт (3), Рондо (0).
Сакраменто
Казинс (42 + 14 подборов), Аффлало (9), Коллисон (8), Темпл (8), Куфос (7)  старт; Лоусон (8 + 6 передач), Толливер (6), Коули-Стайн (5), Ричардсон (3), Барнс (3).

 

 
 
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