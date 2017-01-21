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Australian Open. 1/8 финала. Мугуруса сыграет с Кырстей, Кербер – с Вандевей
22.01.2017 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертом круге Australian Open состоится российское дерби между Светланой Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
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В четвертом круге Australian Open состоится российское дерби между Светланой Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой.
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