﻿ Australian Open. 1/8 финала. Мугуруса сыграет с Кырстей, Кербер – с Вандевей. 21.by
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Australian Open. 1/8 финала. Мугуруса сыграет с Кырстей, Кербер – с Вандевей

22.01.2017 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом круге Australian Open состоится российское дерби между Светланой Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анжелик Кербер (Германия)  Коко Вандевей (США)
Дата проведения
22 января, 11.30
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
22 января, 09.00
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Мона Бартель (Германия)
6:37:5
Дата проведения
22 января, 03.52
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Светлана Кузнецова (Россия)
6:36:3
Дата проведения
22 января, 02.16
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Дарья Гаврилова (Австралия)
Дата проведения
23 января, 02.10
Онлайн матча

 

Дженнифер Брэди (США)  Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
Дата проведения
23 января, 02.00
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
23 января, 02.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
23 января, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертом круге Australian Open состоится российское дерби между Светланой Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой.

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