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Валерий Исаев: «Писарев, Бордюк, Карпин? Уже предлагал, генменеджером сборной Шунто. И он пусть ищет тренера»

22.01.2017 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением по поводу развития национальной сборной.

«Писарев, Бородюк или Карпин – главный тренер сборной Беларуси? Я очень расстроюсь, если это правда. Без обид, но не один из этих кандидатов никакого результата не даст. Нет особых успехов на тренерской ниве. Ни одна из команд этих тренеров не играла в современный футбол.

У всех будет проблема с определением потенциала белорусов. Нет, на этой стадии тренер – только белорус! В плане паспорта. Я уже предлагал, генменеджером сборной Шунто. И он пусть ищет тренера. И подходы ФК «Крумкачы» там дадут результат. Не с этого начинаем опять. Никакой тренер ничего не даст. Философия и мотивация сегодня самое главное», – сказал Исаев.

«Беларусь 5»: Писарев, Бородюк и Карпин являются кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением по поводу развития национальной сборной.

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