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Australian Open. 1/32 финала. Микст. Мирный и Чжань выбыли из турнира
22.01.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Микст
1/32 финала
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Микст 1/32 финала .
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