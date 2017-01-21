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Australian Open. 1/32 финала. Микст. Мирный и Чжань выбыли из турнира

22.01.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Микст

1/32 финала

Жан-Жюльен Ройер (Антильские Острова) / Дария Юрак (Хорватия)  Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Максим Мирный (Беларусь)
6:46:2
Дата проведения
22 января, 07.38
Онлайн матча
 
 
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Микст 1/32 финала .

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