По информации Tribuna.com, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января госпитализирован с диагнозом малярия.

Известно, что вместе с Нгуесси прибыли еще два камерунца Бикеле Муссинга и Кики Габи, за ними рекомендовано установить медицинское наблюдение.

Последним клубом Нгуесси значится камерунский «Нью стар», также в его активе шесть матчей за сборную Камеруна.

Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Боровский подтвердил, что у камерунцев, прибывших на просмотр в клуб, существуют некоторые проблемы.

«По ним есть небольшие проблемы – и не только в игровом плане. Поэтому вряд ли мы что-то с ними сварим. Один уже заболел вот… Парни скоро уедут. Вообще они ребята неплохие. Прошли юношеские и молодежные сборные Камеруна. Но проблема неспортивная», – сказал Боровский.