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У одного из камерунцев, находящихся на просмотре в минском «Динамо», диагностирована малярия
22.01.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Tribuna.com, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января госпитализирован с диагнозом малярия.
Известно, что вместе с Нгуесси
Последним клубом Нгуесси значится камерунский «Нью стар», также в его активе шесть матчей за сборную Камеруна.
Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Боровский подтвердил, что у камерунцев, прибывших на просмотр в клуб, существуют некоторые проблемы.
«По ним есть небольшие проблемы – и не только в игровом плане. Поэтому вряд ли мы что-то с ними сварим. Один уже заболел вот… Парни скоро уедут. Вообще они ребята неплохие. Прошли юношеские и молодежные сборные Камеруна. Но проблема неспортивная», – сказал Боровский.
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По информации Tribuna.com, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января госпитализирован с диагнозом малярия.
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