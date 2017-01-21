﻿ У одного из камерунцев, находящихся на просмотре в минском «Динамо», диагностирована малярия. 21.by
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У одного из камерунцев, находящихся на просмотре в минском «Динамо», диагностирована малярия

22.01.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации Tribuna.com, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января госпитализирован с диагнозом малярия. 

Известно, что вместе с Нгуесси прибыли еще два камерунца Бикеле Муссинга и Кики Габи, за ними рекомендовано установить медицинское наблюдение.

Последним клубом Нгуесси значится камерунский «Нью стар», также в его активе шесть матчей за сборную Камеруна.

Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Боровский подтвердил, что у камерунцев, прибывших на просмотр в клуб, существуют некоторые проблемы.

«По ним есть небольшие проблемы – и не только в игровом плане. Поэтому вряд ли мы что-то с ними сварим. Один уже заболел вот… Парни скоро уедут. Вообще они ребята неплохие. Прошли юношеские и молодежные сборные Камеруна. Но проблема неспортивная», – сказал Боровский.

 
 
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По информации Tribuna.com, 24-летний камарунец Идрисс Нгуесси, прибывший на просмотр в минское «Динамо», в ночь с 19 на 20 января госпитализирован с диагнозом малярия.

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