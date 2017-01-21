В очередном матче OHL «Оуэн Саунд Аттак» обыграл «Барри Колтс» (6:2).

Отметим, что две шайбы в составе победителей на счету белорусского нападающего Максима Сушко. Этот дубль стал для хоккеиста третьим в сезоне.

Всего на счету Сушко 20 (13+7) очков 30 играх при показателе полезности «+9».