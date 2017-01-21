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OHL. Сушко оформил третий дубль в сезоне и набрал 20-е очко
22.01.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче OHL «Оуэн Саунд Аттак» обыграл «Барри Колтс» (6:2).
Отметим, что две шайбы в составе победителей на счету белорусского нападающего Максима Сушко. Этот дубль стал для хоккеиста третьим в сезоне.
Всего на счету Сушко 20 (13+7) очков 30 играх при показателе полезности «+9».
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В очередном матче OHL «Оуэн Саунд Аттак» обыграл «Барри Колтс» (6:2).
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