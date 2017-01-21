Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский оценил игру команды в товарищеском матче против ФК «Крумкачы» (1:0).

«Для меня главное, чтобы комплектование завершилось как можно раньше. Чтобы парни начали тренироваться вместе и быстрее почувствовали друг друга. Уровень селекции? Понятно, что любой тренер хочет иметь самых сильных игроков. Будем работать с теми, кто есть.

Пришедшие ребята лучше тех, кто ушел. Понятно, если бы эти девять новичков играли бы у нас в прошлом сезоне, работать было бы проще. Но смотри: я принял команду в июле, а в сентябре у нас, считаю, появился рисунок. Сейчас новые ребята начали с нами в январе. К апрелю сыграемся», – сказал Боровский.

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