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Сергей Боровский: «Новые ребята начали с нами в январе. К апрелю сыграемся»
22.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский оценил игру команды в товарищеском матче против ФК «Крумкачы» (1:0).
«Для меня главное, чтобы комплектование завершилось как можно раньше. Чтобы парни начали тренироваться вместе и быстрее почувствовали друг друга. Уровень селекции? Понятно, что любой тренер хочет иметь самых сильных игроков. Будем работать с теми, кто есть.
Пришедшие ребята лучше тех, кто ушел. Понятно, если бы эти девять новичков играли бы у нас в прошлом сезоне, работать было бы проще. Но смотри: я принял команду в июле, а в сентябре у нас, считаю, появился рисунок. Сейчас новые ребята начали с нами в январе. К апрелю сыграемся», – сказал Боровский.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский оценил игру команды в товарищеском матче против ФК «Крумкачы» (1:0).
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