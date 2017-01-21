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Денис Шунто: «Хомутовский хочет чего-то большего, чем быть просто тренером вратарей»
22.01.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто объяснил причины ухода из клуба Василия Хомутовского.
– Почему ушел Василий Хомутовский?
– Василий – лучший тренер вратарей в стране. Антон Амельченко поработал с ним всего неделю и был в восторге. То, что Хомутовский работал с нами весь второй круг прошлого чемпионата, это большая удача. Но он хочет чего-то большего, чем быть просто тренером вратарей, – сказал Шунто.
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто объяснил причины ухода из клуба Василия Хомутовского.
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