Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто объяснил причины ухода из клуба Василия Хомутовского.

– Почему ушел Василий Хомутовский?

– Василий – лучший тренер вратарей в стране. Антон Амельченко поработал с ним всего неделю и был в восторге. То, что Хомутовский работал с нами весь второй круг прошлого чемпионата, это большая удача. Но он хочет чего-то большего, чем быть просто тренером вратарей, – сказал Шунто.

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