Во время заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), которое прошло вчера в Антхольце, француз Мартен Фуркад покинул зал, показывая, что он недоволен происходящим.

За ним последовали чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли.

«Думаю, что Мартен поступил правильно. Потому что они впустую тратили свое время, когда говорили люди из IBU. Он показал то, что думают многие. IBU до сих пор ничего не решил», – сказал тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш.

Также сообщается, что письмо в IBU с требованием об ужесточении антидопинговых правил подписали 157 спортсменов и 56 тренеров из 26 стран.