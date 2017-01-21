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Казакевич и Мицкевич вызваны в минское «Динамо»
22.01.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитники Павел Казакевич и Никита Мицкевич вызваны из «Динамо-Молодечно» в минское «Динамо».
Напомним, Казакевич в составе минчан в этом сезоне провел 7 игр. За «Динамо-Молодечно» защитник сыграл 24 матча (2+12).
Мицкевич за «Динамо-Минск» сыграл в 4 поединков. В фарм-клубе защитник провел 21 матч (2+3).
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Защитники Павел Казакевич и Никита Мицкевич вызваны из «Динамо-Молодечно» в минское «Динамо».
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