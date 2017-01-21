Защитники Павел Казакевич и Никита Мицкевич вызваны из «Динамо-Молодечно» в минское «Динамо».

Напомним, Казакевич в составе минчан в этом сезоне провел 7 игр. За «Динамо-Молодечно» защитник сыграл 24 матча (2+12).

Мицкевич за «Динамо-Минск» сыграл в 4 поединков. В фарм-клубе защитник провел 21 матч (2+3).