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Белорусские гандболисты сразятся со шведам за выход в 1/4 ЧМ-2017

22.01.2017 12:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в 1/8 финала Чемпионата мира среди мужчин сыграет против команды Швеции, сообщает Sputnik.

Подопечные Юрия Шевцова вышли в плей-офф турнира с третьего места в группе С, обыграв венгров (27:25). В воскресенье белорусам предстоит сразиться со шведами, которые носят статус фаворита в этом поединке. Начало матча в 18:00 (по минскому времени), в прямом эфире его покажет телеканала "Беларусь 5".

Вместе с тем, накануне были определены первые участники четвертьфинала: японцы обыграли Анголу (37:26), поляки были сильнее тунисцев (28:26), норвежцы одержали убедительную победу над Македонией (34:24), хозяева ЧМ французы взяли верх над Исландией (31:25), словенцы одолели россиян (32:26), а испанцы с минимальным преимуществом выиграли у бразильцев (28:27).

В случае победы белорусов над шведами в 1/4 команда Шевцова сыграет со сборной Франции.

Четвертьфиналы пройдут 24 января, полуфиналы — 26 и 27 января, встреча за бронзу — 28 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 29 января в Париже.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известные первые четвертьфиналисты мирового первенства, среди них нет сборной России, которая уступила словенцам.

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