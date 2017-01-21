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Белорусские гандболисты сразятся со шведам за выход в 1/4 ЧМ-2017
22.01.2017 12:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в 1/8 финала Чемпионата мира среди мужчин сыграет против команды Швеции, сообщает Sputnik.
Подопечные Юрия Шевцова вышли в плей-офф турнира с третьего места в группе С,
Вместе с тем, накануне были определены первые участники четвертьфинала: японцы обыграли Анголу (37:26), поляки были сильнее тунисцев (28:26), норвежцы одержали убедительную победу над Македонией (34:24), хозяева ЧМ французы взяли верх над Исландией (31:25), словенцы одолели россиян (32:26), а испанцы с минимальным преимуществом выиграли у бразильцев (28:27).
В случае победы белорусов над шведами в 1/4 команда Шевцова сыграет со сборной Франции.
Четвертьфиналы пройдут 24 января, полуфиналы — 26 и 27 января, встреча за бронзу — 28 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 29 января в Париже.
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Стали известные первые четвертьфиналисты мирового первенства, среди них нет сборной России, которая уступила словенцам.
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