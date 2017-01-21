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UFC. Букмекеры считают Орловского аутсайдером в бою с Нганну

22.01.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекеры считают белорусского бойца Андрея Орловского аутсайдером в бою с Франсисом Нганну.

На победу Орловского William Hill дает коэффициент 4.33, на викторию француза – 1.22.

Напомним, бой состоится 28 января в Денвере.

Будущая звезда UFC, против которой должен выстоять Орловский

 
 
Ссылка на источник 24
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Букмекеры считают белорусского бойца Андрея Орловского аутсайдером в бою с Франсисом Нганну.

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