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UFC. Букмекеры считают Орловского аутсайдером в бою с Нганну
22.01.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекеры считают белорусского бойца Андрея Орловского аутсайдером в бою с Франсисом Нганну.
На победу Орловского William Hill дает коэффициент 4.33, на викторию француза – 1.22.
Напомним, бой состоится 28 января в Денвере.
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Букмекеры считают белорусского бойца Андрея Орловского аутсайдером в бою с Франсисом Нганну.
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